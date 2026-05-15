Uyuşturucu Ticaretine 15 Yıl Hapis
Uyuşturucu Ticaretine 15 Yıl Hapis

15.05.2026 19:30
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapis ve 30 bin lira ceza aldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 17 Mart 2025'te Sinanpaşa Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde 2 kişiye kağıt içine gizlediği 34,68 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen bir miktar para, evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, S.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında, hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırdığı S.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Uyuşturucu Ticaretine 15 Yıl Hapis
