Uzayda 9 Ay Mahsur Kaldılar

NEW ABD'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 2 astronotun aylardır mahsur kalmasıyla ilgili eski Başkan Joe Biden'a yöneltilen eleştirilere eski astronot Clayton Anderson da katıldı.

Anderson, New York Post'a yaptığı açıklamada, ISS'de 9 aydır mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un hala getirilememesinin sebebinin 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçiminde risk almak istemeyen eski ABD Başkanı Joe Biden olduğunu belirtti.

Eski astronot, iki meslektaşının uzayda 9 aydır bekletilmeleriyle ilgili Biden ve hükümetine yönelik, "Benim görüşüme göre, kazanmaya çalıştıkları seçimin hemen öncesinde bir felaket yaşanmasını istemediler ve bu nedenle astronotlardan fedakarlık yapıp yörüngede kalmalarını istediler." ifadelerine yer verdi.

Space X'in sahibi Elon Musk'ın, başkanlık seçimi öncesi Williams ve Wilmore'u getirmek için teklifte bulunduğunu hatırlatan Anderson, Musk'ın, gecikmenin siyasi amaçlı olduğu yönündeki açıklamasında "doğruluk payı olduğunu" kaydetti.

Anderson, "(Musk) onları daha erken eve getirmeyi teklif etti. Bu, seçimden hemen önce olmuştu." ifadesini kullandı.

Uzayda mahsur kalan erkek astronot Wilmore da geçen hafta ISS'den yaptığı bir canlı bağlantıda, Biden'ın, söz konusu geciktirme kararının siyasi olduğunu söyleyen Elon Musk'ın fikrinin "kesinlikle doğru" olduğu inancını paylaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay, NASA'nın Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 8 aydır ISS'de mahsur kalan astronotların dünyaya dönüşü için Amerikalı milyarder Musk'a ve sahibi olduğu SpaceX firmasına çağrıda bulunmuştu.

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyor.