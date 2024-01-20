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Uzi ile vurulan genç kız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Uzi ile vurulan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Bayrampaşa'da Eniz Kurtuluş tarafından Uzi ile vurulan Nazlı Elmas, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Nazlı Elmas'ın cenaze namazı Bayrampaşa Altıntepsi Yeni Camii'nde kılındı. Şüpheli Eniz Kurtuluş ise tutuklanmıştı.

Uzi ile vurulan genç kız son yolculuğuna uğurlandı
20.01.2024 - 16:52,
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BAYRAMPAŞA'da Eniz Kurtuluş (25) tarafından Uzi ile vurulan Nazlı Elmas(19), ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Eniz Kurtuluş tarafından Uzi ile vurulan Nazlı Elmas, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nazlı Elmas Bayrampaşa Altıntepsi Yeni Camii'de kılına cenaze namazıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Şüpheli Eniz Kurtuluş ise sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA
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Bayrampaşa, Ölüm, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzi ile vurulan genç kız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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