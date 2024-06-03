Uzmanı açıkladı, sokak köpeği sorununun çözümü doğru çiftleştirmeden geçiyor - Son Dakika
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Uzmanı açıkladı, sokak köpeği sorununun çözümü doğru çiftleştirmeden geçiyor

Uzman Kangal Köpeği yetiştiricisi Umut Taşdelen, ırk özelliğini taşımayan köpeklerin saldırganlaştığını belirterek başıboş köpek sorununun çözümünün ise doğru çiftleştirmeden geçtiğini söyledi. Taşdelen, artan saldırıların temel nedeninin melez köpeklerin sokağa terk edilmesi olduğunu söyledi.

03.06.2024 16:17
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Uzmanı açıkladı, sokak köpeği sorununun çözümü doğru çiftleştirmeden geçiyor

SİVAS - Uzman Kangal Köpeği yetiştiricisi Umut Taşdelen, ırk özelliğini taşımayan köpeklerin saldırganlaştığını belirterek başıboş köpek sorununun çözümünün ise doğru çiftleştirmeden geçtiğini söyledi.

Son zamanlarda artan başıboş köpek saldırıları, büyük bir sosyal sorun haline geldi. Kimi hayvan severler bu sorunun çözümünü kısırlaştırmada buluyorken kimi hayvan severler ise çözümün sokak hayvanlarını uyutmak olduğunu savunuyor. Bu konuda Uzman Kangal Köpeği yetiştiricisi Umut Taşdelen, sorunun çözümüne yönelik önerilerde bulundu. Taşdelen, artan saldırıların temel nedeninin melez köpeklerin sokağa terk edilmesi olduğunu söyledi. Doğru eşleştirme yapılmaması ve bilinçsiz üremeler sonucunda ortaya çıkan melez köpeklerin, sokakta hayatta kalma mücadelesi verirken saldırganlaştığına dikkat çekerek sorunun çözümünün ise doğru çiftleşmeden geçtiğini söyledi.

"Düzgün çiftleştirme yapılmalı"

Uzman Kangal Köpeği yetiştiricisi Umut Taşdelen, yanlış çiftleşmeden dolayı dünyaya gelen melez köpeklerin sokağa atıldığını belirterek, " Son zamanlarda sokak hayvanları gündeme gelmektedir. Bunların önlemleri alınıyor ama yetersiz kalıyor. Barınaklar ağzına kadar dolmuş durumdadır. Aslında bunların önlemini ilk başta almamız gerekiyor. Bunların önlemleri de öncelikle düzgün eşleştirme yapılmalı. Yanlış çiftleştirmelerden meydana gelen köpekler melezlenmiş köpek oluyor. Ne yazık ki sokağa terk edilmek zorunda kalıyor. Çünkü sokakta ırk özelliklerini taşıyan iri cüsseli bir çoban köpeği veya işte komut dinleyen köpeklerin hiçbiri sokakta göremezsiniz. Öncelikle bunun önlemine bu şekilde başlanmalıdır" dedi.

"Irk özelliklerini taşıyan köpek saldırgan olmaz"

Irk özelliklerini taşıyan köpeklerin saldırgan olmadığına değinen Taşdelen, " Tabi ki sokak hayvanları bizim için gerçekten önem taşıyor. Çünkü neticede onlar da bir canlı. Onların da ilgiye ve sevgiye ihtiyacı var. Hiçbir zaman ırk özelliklerini taşıyan köpek saldırgan bir hale gelmez. Örneğin çoban köpeği görevini yapar insanlara zarar vermez, alan koruma da sürü korumada görevi neyse onu yerine getirir. İnsanlarla kesinlikle işi olmaz ve saldırgan olmaz. Diğer ırklar için de bu geçerli. Komutla hareket eder. Saldırırsa bile komutla saldırır. O yüzden de ırk özelliğini taşımayan köpekler ne yazık ki son zamanlarda insanlara zarar vermeye başladı. Ekipleşmeye başlıyorlar. Sokakta bağışıklık kazanıyorlar. Bazıları tedavi edilemiyor. Dolayısıyla hastalık bulaştırabiliyorlar. Bunların önlemini almak için ilk baştan başlamamız gerekiyor. Biz üreticiler olarak düzgün eşleştirmeler yapıp ırk özelliklerini taşıyan köpekler üretiyoruz. İnsanların da bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Sokak hayvanlarına zarar gelmesini hiçbir şekilde istemiyoruz. Vatandaş köpekleri alıyor istediği tarzda olmuyor, melezlenmiş oluyor, ırk özelliklerini taşımıyor ve ne yazık ki sokağa terk edilmek zorunda kalıyor. Irk özelliklerini taşıyan bir köpek saldırgan olmaz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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