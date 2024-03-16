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Uzmanlardan öğrencilere "Ramazan ayında uyku düzeni" uyarısı

KONYA - Uzmanlar, Ramazan ayında öğrencilerin diğer aylarda olduğu gibi uyku düzenine dikkat etmesi gerektiğini ve ders çalışma rutinlerinin bozulmaması gerektiğini ifade etti.

Ramazan ayının başlaması ile öğrencilerin bir çoğu önceki aylardaki uyku düzenlerini değiştiriyor. Ramazan ayı boyunca sahura kadar ders çalışan bazı öğrenciler gündüzü uyuyarak geçirmeyi tercih ediyor. Bu tercihin yanlış olduğunu belirten uzmanlar ise daha önceki zamanlarda öğrencilerin uyku ve ders çalışma düzenleri nasılsa Ramazan ayında da aynı olması gerektiğini belirtti. Hatta Ramazan ayında hareketlilik az olduğu için sınava hazırlanan öğrenciler için bir fırsat ayı olduğunu ifade eden uzmanlar, düzenini bozan çoğu öğrencinin başarısız olduğunu hatırlattı.

"Sınava hazırlık sürecini aksatmamaları gerekiyor"

Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, Ramazan ayının başlaması ile öğrencilerin düzenlerinde değişiklikler gösterdiğini söyledi. Aladağ, "Ramazan ayının başlaması ile birlikte sınava hazırlanan öğrencilerin doğal olarak metabolizmaları değişiklik gösteriyor. Birçok öğrenci Ramazan ayının başlaması ile beraber uyku düzenlerinde, beslenme alışkanlıklarında ciddi farklılıklara gitmekte. Bir ay sürecek Ramazan ayı boyunca ders düzenini ve sınava hazırlık sürecini aksatmamaları gerekiyor. Bu nedenle öğrencilerin günlük rutini aynen devam ettirmelerini tavsiye ediyoruz. Birçok öğrenci sahura kadar ya da sahurdan sonra ders çalışarak gündüzü uyuyarak geçirme planında olabiliyor. Geçmişte bu tip planlar yapan öğrenciler olmuştu. Bizim öğrencilere tavsiyemiz günü normal bir şekilde yaşamaları. Ramazandan önce günlük yaşamları nasılsa Ramazandan sonra da o şekilde devam etmelerini öneriyoruz" dedi.

"Ramazan ayını bir fırsata çevirebilirler"

Ramazan ayının bazı öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu belirten Özcan Aladağ, "Ramazan ayı bazı öğrenciler için de fırsat ayı olarak değerlendirilmesi gerekir. Birçok yerde kafelerin kapalı olmasını düşünürsek, bir çok yerde öğrencinin dışarıya çıkmadığını düşünürsek, Ramazan ayında hareketliliğin daha az olacağını düşünürsek öğrencilerin dışarıda vakit geçirmeleri düşüktür. Bu nedenle öğrenciler evlerine, kütüphanelerine kapanarak Ramazan ayını bir fırsata çevirebilirler" şeklinde konuştu.

"Aynı saatte uyumalılar ve beslenme düzenlerine dikkat etmeleri gerekiyor"

Sınavlara az zaman kala düzenlerini bozan öğrencilerin sınavlarından istedikleri sonuçları alamadığını hatırlatan Özcan Aladağ, "Sınava 3 ay kaldığı için özellikle YKS ve LGS öğrencileri Ramazan ayı boyunca düzenlerini bozmamalılar. Yine aynı saatte uyumalılar ve beslenme düzenlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Geçmiş yıllarda sınavda başarısız olan, son dönemde umduğunu bulamayan öğrencilere baktığımız zaman; bu 1 aylık süreçte periyotu bozan öğrenciler olmuştur. Bu nedenle öğrencilerin Ramazan bittikten sonra uyku düzenlerinde ve beslenme alışkanlıklarında farklılaşmalar olduğunu görüyoruz. Son 2 aya girildiği için de öğrencilerde sınav düzeninde, sınav motivasyonunda olumsuzluklara neden olabiliyor. Bu nedenle öğrencilere tavsiyemiz Ramazan ayını fırsata çevirerek ders çalışma sürelerini artırmaları gerekiyor" diye konuştu.