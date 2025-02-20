Uzundere'de Kaya Islah Çalışması Tamamlandı

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Erzurum'un Uzundere ilçesinde geçen yıl heyelan meydana gelen Çaybaşı Mahallesi'nde yapılan "kaya ıslah" çalışması tamamlandı.

Vali Mustafa Çiftçi, Çaybaşı Mahallesi'nde kaya ıslah çalışması tamamlanan alanda incelemelerde bulundu.

Mahallede, geçen yıl şubat ayında meydana gelen heyelan sonrası başlanan "kaya ıslah" çalışması kapsamında, bölgeye 7 bin metrekare çelik ağ örüldü.

Ayrıca 164 metrekare çelik fens bariyer uygulaması yapılan bölgede, 61 bin metreküp kazı yapıldı ve 110 bin ton hafriyat taşındı.

Çalışmalar sonucunda kaya düşmesi riski minimize edilerek konut ve iş yerlerinin güvenliği sağlandı.