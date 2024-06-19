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Uzundere'de tarihi bölge keşfedilmeyi bekliyor

Kaya mezarın bulunduğu bölge defineciler tarafından tahrip edilmiş durumda

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ve Tortum ilçelerinde, İHA muhabiri Taner Sarı'nın drone çekimi esnasında keşfedilen gizemli tarihi bölge duyanları heyecanlandırdı.

Konum tespiti yapan Taner Sarı, Uzundere Tortum Yerel Eylem Gurubu dernek Müdürü Musa Han ile birlikte bölgede keşif yaptı. Zorlu bir yolculuğun ardından karşılarına çıkan onlarca dönüm içerisinde yerleşim yerleri ve 2 kilometre uzunluğunda çevrelenmiş surlar, defineciler tarafından kazılan sur diplerinin toprak altından yeni çıkmış olmasıyla ilk günkü tazeliğiyle dikkat çekti.

Bölgede onlarca yerleşim yeri kalıntısı bulunurken, yerleşim yerinin orta noktasında büyük bir yapı ve bu yapıyı çevreleyen irili ufaklı yapılar mevcut. Surların yanlarında tüneller, pencereler ve odacıklar keşfedildi. İlçe merkezine ve diğer tepelere hakim bir noktada bulunan bölge, aynı zamanda bir kaya mezarına da ev sahipliği yapıyor.

Taner Sarı ve Musa Han, keşiflerinin ardından bölgeden görüntüler ve fotoğraflar alarak ayrıldılar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın inceleme başlatması için çağrıda bulundular. Gizemli tarihi bölgenin turizm potansiyelini artırarak ilgi odağı haline gelmeye aday görülüyor.