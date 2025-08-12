Uzunköprü'de Ev Onarımları Başlıyor

Uzunköprü ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evleri onarılıyor.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından onarım yardımları yapıldığını belirtti.

İhtiyaç sahibi vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam ortamına kavuşmalarının sağlandığını aktaran Köken, şunları kaydetti:

"Bu yıl için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne yapılan kaynak talebi sonucunda 8 orta düzey ev onarımı için 521 bin 250 lira, 3 kapsamlı ev onarımı için 280 bin lira olmak üzere toplam 801 bin 250 lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır. Bu kapsamda ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Kısa sürede onarımlara başlayacağız. Yeni talepler içinde tüm köylerimizi ve mahallerimizi taramaya devam ediyoruz. Muhtarlarımız ve duyarlı vatandaşlarımızdan da bildirim bekliyoruz."

