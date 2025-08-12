Uzunköprü'de Ev Onarımları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uzunköprü'de Ev Onarımları Başlıyor

12.08.2025 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ev onarımları için 801 bin 250 lira kaynak aktarıldı.

Uzunköprü ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evleri onarılıyor.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından onarım yardımları yapıldığını belirtti.

İhtiyaç sahibi vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam ortamına kavuşmalarının sağlandığını aktaran Köken, şunları kaydetti:

"Bu yıl için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne yapılan kaynak talebi sonucunda 8 orta düzey ev onarımı için 521 bin 250 lira, 3 kapsamlı ev onarımı için 280 bin lira olmak üzere toplam 801 bin 250 lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır. Bu kapsamda ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Kısa sürede onarımlara başlayacağız. Yeni talepler içinde tüm köylerimizi ve mahallerimizi taramaya devam ediyoruz. Muhtarlarımız ve duyarlı vatandaşlarımızdan da bildirim bekliyoruz."

?

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uzunköprü, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzunköprü'de Ev Onarımları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry’ye ceza şoku Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry'ye ceza şoku
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı

10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
15:53
Aydın’ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
15:34
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
15:31
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
15:30
Serdal Adalı’dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:20
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
15:02
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
14:54
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
14:36
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan’ın konserleri iptal edildi
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 11:15:18. #7.13#
SON DAKİKA: Uzunköprü'de Ev Onarımları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.