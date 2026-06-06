Uzunköprü ilçesinde seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Türkobası köyünde T.D'nin kullandığı 22 ADR 854 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
T.D. ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Uzunköprü'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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