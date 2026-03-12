Uzunköprü\'de Uyuşturucu Ele Geçirildi

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polisin üzerinde 339 sentetik uyuşturucu ecza ele geçirdiği E.Ü., gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.U.'nun üzerinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. E.Ü.'nün bulunduğu araç Salarlı köyü yolu üzerinde polis tarafından durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 339 sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ü. ile ilgili soruşturma başlatıldı.