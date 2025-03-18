Vahap Seçer'den Ekrem İmamoğlu'nun Diploması Hakkında Tepki

(ANKARA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına, "Bu millet haksızlığı kabul etmez. Hep birlikte mücadele edeceğiz" tepkisini gösterdi.

Vahap Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün siyasi rekabet nedeniyle hukuk hiçe sayıldı ve Ekrem başkanın diploması iptal edildi. Bu millet haksızlığı kabul etmez. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Hukukun üstün olduğu, vatandaşın haklarının korunduğu, herkes için adaletin sağlandığı günleri birlikte göreceğiz."