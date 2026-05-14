Seçer'den CHP'li belediyelere operasyon tepkisi: Hırsızın partisi olmaz

14.05.2026 22:50  Güncelleme: 09:35
(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Hep mi CHP'li belediyelerin üstüne gideceksiniz? Hiç mi başka belediye yok, sabahın kör saatinde gidip operasyon yapacağınız?" diye sordu. CHP'li belediyelere yönelik operasyon ve iddialara tepki gösteren Seçer, "Hırsızın CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partilisi olur mu? Olmaz. Reddediyoruz, lanetliyoruz." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke'de Büyükşehir Belediyesinin tarımsal destek dağıtım töreninde konuştu. Seçer, açıklamasında CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin şunları söyledi:

"İlk genel seçimlerde de az önce söyledim, bu milletin ferasetine güveniyorum. Doğru neyse yanında olan kimse, kim kendisinin derdiyle hemhal oluyorsa, kim vatandaşın kaynaklarını gözü gibi koruyorsa, tüyü bitmemiş yetimin hakkına tenezzül etmiyorsa onun yanında duracaktır. Siz bakmayın, son zamanlarda televizyon gücünü kullanarak, iletişim ve sosyal medya gücünü kullanarak bizimle ilgili yapılan karalama kampanyalarına bakmayın. Allah aşkına zoruma gidiyor. Yıllardır iktidarı yolsuzluklar üzerinden ne kadar eleştirdiğimizi sadece biz değil, bugün ortağı olduğu MHP dahil bütün muhalefet partilerinin parlamentoda kulaklarımda çınlıyor yolsuzluk iddiaları. Her şey unutulmuş, her şey pürüpak. Sadece Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yolsuzluk yapıyor. Buna inanır mı bu halk? Buna inanır mı? Soruyorum size."

Yahu hırsızın CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partilisi olur mu? Olmaz. Reddediyoruz, telin ediyoruz, lanetliyoruz. Allah diyoruz kursağımızdan, çocuklarımızın kursağından haram geçirmesin. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu bize reva mıdır? Herkese şamil, tüm belediye başkanlarını lekelemek, bu görevi yapmaz hale getirmek, zan altında bırakmak; ahlaken, hukuken, vicdanen... Bunu nasıl karşılar bu halk? Bunu sandıkta göreceğiz. 1405 belediye var. Yahu hep mi CHP'li belediyelerin üstüne gideceksiniz? Hiç mi başka belediye yok, sabahın kör saatinde gidip operasyon yapacağınız? Yapın hiç olmazsa inandırıcı olsun."

Kaynak: ANKA

