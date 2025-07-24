Valencia\'da Yahudi Grubun Uçaktan İndirilmesi

İspanya'nın Valencia kentinde bir grup Yahudi çocuk, diğer yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi.

YAHUDİ ÇOCUKLAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ

İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli, X hesabından yaptığı paylaşımda, bir kadının zor kullanılarak gözaltına alındığını ileri sürdü. Chikli, uçaktaki 10 ile 15 arasındaki 50 Fransız vatandaşı Yahudi çocuğun "sadece İbranice şarkı söylediği için uçaktan indirildiğini" iddia etti.

Uçak mürettebatının, "İsrail'in terörist bir devlet olduğunu" söyleyerek çocukları uçaktan indirdiğini savunan Chikli, olayın "Yahudi karşıtlığı" olduğu savundu. Yerel basına yansıyan haberlerde, uçakta yüksek sesle "ırkçı ve İbranice şarkılar söyleyen ve taşkınlık çıkaran grubun başındaki 21 yaşındaki yetkilinin gözaltına alındığı" ileri sürüldü.

Sosyal medya hesapları üzerinden olaya ilişkin yapılan paylaşımlarda, grubun ırkçı ve nefret söylemi içeren şarkılar söylediği aktarıldı.