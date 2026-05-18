Niğde Valisi'nden 19 Mayıs Mesajı

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmeşe, mesajında, Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı, bağımsızlık ruhunun Samsun'dan Anadolu'ya yayıldığı 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

Kurtuluş mücadelesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başladığını anımsatan Akmeşe, Türk milletinin esareti kabul etmeyen iradesi, vatan sevgisi ve birlik ruhuyla zafere ulaşarak Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolu açtığını belirtti.

Akmeşe, 19 Mayıs'ın yalnızca tarihi bir başlangıç olmadığını, aynı zamanda milletin istiklal ve istikbal kararlılığının en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlere armağan ettiğini belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe duyduğu güvenin ve verdiği değerin en açık göstergesidir. Sizler, ülkemizin umudu, milletimizin güvencesi ve Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek en büyük teminatısınız. Bilimin ışığında ilerleyen, teknolojiyi etkin kullanan, kültürden sanata, spordan üretime her alanda kendini geliştiren gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizden aldığı ilhamla ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Başta Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."