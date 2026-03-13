Vali Aktaş'tan Tıp Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Aktaş'tan Tıp Bayramı Mesajı

13.03.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valisi Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihinin, 14 Mart 1827'de modern tıp okulu Tıbhane-i Amire'nin kurulmasına dayandığını belirtti.

Tıp Bayramı kutlamalarının ilk olarak 14 Mart 1919 yılında tıp öğrencileri tarafından İstanbul'da gerçekleştirildiğini anımsatan Aktaş, "?Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri de sağlık alanında yapılan yatırımlar ve sunulan hizmetlerdir çünkü 'önce insan' anlayışının benimsendiği günümüzde, herkesin daha kaliteli ve daha etkin sağlık hizmeti alması büyük bir önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Aktaş, Türkiye'de sağlık alanındaki reformlarda, modern sağlık tesislerinin inşa edilmesinde, tıp eğitiminde kaydedilen ilerlemelerde ve vatandaşların aldığı sağlık hizmetlerinde önemli iyileşme sağlandığını vurgulayarak, insanların daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmesi için en zor şartlarda bile özveriyle görev yapan, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.???????

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Aktaş'tan Tıp Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Hürmüz Boğazı’nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu İran, Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu
Nereden nereye Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor Nereden nereye! Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
İran savaşta yalnız değilmiş Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı İran savaşta yalnız değilmiş! Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım

13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 14:02:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Vali Aktaş'tan Tıp Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.