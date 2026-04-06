Vali Aydın'dan AA'nın 106. Yıl Mesajı

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, Milli Mücadele'nin sesi olarak kurulan Anadolu Ajansının bugün de doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Anadolu Ajansının 13 dilde yayın yaparak küresel ölçekte önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, köklü kurumsal yapısı ve güçlü yayıncılık anlayışıyla ülkemizin sesi olmaya devam etmektedir. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."