Vali Aydoğdu Yangın Zararını İnceledi - Son Dakika
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Vali Aydoğdu Yangın Zararını İnceledi

Vali Aydoğdu Yangın Zararını İnceledi
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Erzincan Valisi, Kışlacık köyünde yangın sonrası incelemelerde bulundu, mağdurlar için yardımlar başlayacak.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde yangından zarar gören evlerde incelemelerde bulundu.

Vali Aydoğdu, yangının ardından Kışlacık köyünü ziyaret ederek, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yangından zarar gören evleri inceleyen Aydoğdu'ya, Vali Yardımcıları Nurullah Kaya ve Fırat Kadiroğlu, Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan ile ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Aydoğdu, "Yangında hiçbir vatandaşımızın burnunun dahi kanamamış olması en büyük tesellimiz." dedi.

Yangının izlerinin en kısa sürede silinmesi için çalışmaların başlatılacağını kaydeden Aydoğdu, "Bu süreçte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için öncelikle geçici barınma imkanları sağlanacak. Enkaz kaldırma çalışmalarını ivedilikle gerçekleştireceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla, sonuna kadar vatandaşlarımızın yanındadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Aydoğdu Yangın Zararını İnceledi - Son Dakika

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