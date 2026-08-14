Vali Bakan, Halkla Buluştu

Amasya Valisi Önder Bakan, halk günü buluşması kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen buluşmada, vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Bakan, vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

Gerçekleşen görüşmelerde vatandaşlar, çeşitli konulardaki taleplerini Vali Bakan'a doğrudan iletme fırsatı buldu.

Vatandaşların sorun ve taleplerinin çözümü noktasında gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirten Vali Bakan, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı ve etkin şekilde yürütülmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.