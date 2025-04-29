Vali Bakan Hamamözü\'nde İncelemelerde Bulundu

Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vali Bakan, Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan ile birlikte geçtiğimiz günlerde evi yanan Hacer-Servet Güler'i köylerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Daha sonra Vali Bakan, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.
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