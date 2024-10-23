Vali Çalgan Mecitözü\'nde İncelemelerde Bulundu

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Vali Ali Çalgan, Mecitözü ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Çalgan, Mecitözü Kaymakam Vekili Cengiz Nayman'ı ziyaret ederek, ilçedeki kamu yatırımları ve talepler hakkında bilgi aldı.

Ardından Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar'ı ziyaret eden Çalgan, ilçede yürütülen belediye hizmetlerini değerlendirdi.

Mecitözü İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Mecitözü Süt Üreticiler Birliği ve Valide Sultanlar Sofrası Kadın Kooperatifi'ni ziyaret eden Çalgan, burada kurum yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalgan, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilerek tekrar ibadete açılan 125 yıllık Alören Köyü Camisi ile Elvançelebi Türbe ve Camisi'ni inceledi.

Ziyaretlere İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve bazı kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.