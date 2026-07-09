Vali Canalp, Mereto Dağı İncelemesi - Son Dakika
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Vali Canalp, Mereto Dağı İncelemesi

Vali Canalp, Mereto Dağı İncelemesi
09.07.2026 14:41
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Batman Valisi Canalp, Mereto Dağı'nın turizm potansiyelini artıracak projeleri inceledi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki Mereto Dağı'nda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Canalp, beraberinde Sason Kaymakamı Furkan Başar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Belediye Başkanı İrfan Demir ve teknik ekiple Mereto Dağı'nda incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Ziyarette, bölgenin doğal güzellikleri ve manevi değerleriyle öne çıkan dağın turizm potansiyelini artıracak projelerin değerlendirildiği dile getiren açıklamada, "Zirvede yapılması planlanan butik cami, karavan kamp alanı, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak istasyon kafeler ve sosyal donatı alanlarının kurulacağı bölgeler tek tek incelendi. Eşsiz doğası, serin yaylaları, zengin endemik biyolojik çeşitliliği ve inanç turizmi açısından taşıdığı önemle dikkat çeken Mereto Dağı'nın yapılacak yatırımlarla dört mevsim ziyaret edilebilen bir turizm destinasyonuna dönüştürülmesi hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, özellikle doğa yürüyüşü, kamp, fotoğrafçılık ve dağ turizmine ilgi duyan ziyaretçilerin yanı sıra inanç turizmi kapsamında bölgeye gelen misafirlerin de Mereto Dağı'na daha rahat ulaşabilmesi ve konforlu hizmet alabilmesi için altyapı çalışmalarının planlandığı aktarılarak, projelerin tamamlanmasıyla dağın yalnızca Batman'ın değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmesinin beklendiği, artacak ziyaretçi sayısının Sason ilçesindeki konaklama, yeme, içme ve yöresel ürün satışlarına da canlılık kazandırarak ilçe ekonomisine önemli katkılar sunacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Canalp, Mereto Dağı'nın doğal yapısını koruyacak bir anlayışla yürütülecek çalışmaların bölgenin turizmde marka değerini güçlendireceğini ve Sason'u doğa ve inanç turizminin önemli duraklarından biri haline getireceğini belirterek, "Mereto Dağı'nı doğa, kamp ve inanç turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Canalp, Mereto Dağı İncelemesi - Son Dakika

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