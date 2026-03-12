Vali Çelik, Genç ilçesini ziyaret etti

BİNGÖL Valisi Cahit Çelik, 2006-2008 yılları arasında kaymakam olarak görev yaptığı Genç ilçesini ziyaret etti. Çelik, "Genç'le irtibatımız hiç kopmadı. Ben buradan gittikten sonra da sürekli buradaki arkadaşlarımızla, tanıdığımız insanlarla, eşle dostla sürekli irtibatımız oldu, ilişkilerimiz devam etti" dedi.

Genç ilçesinde 2006-2008 yılları arasında kaymakamlık yapan Cahit Çelik, 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Niğde Valiliği'nden Bingöl Valiliği'ne atandı. Vali Çelik, ilçe ziyaretleri kapsamında 20 yıl önce görev yaptığı ilçeyi ziyaret ederek, Kaymakam Muhammet Güzel ile görüştü. Kaymakam Güzel ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Çelik, Kaymakamlık şeref defterini imzalayarak, ilçenin genel durumu ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çelik'e; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da eşlik etti.

'GENÇ'LE İRTİBATIMIZ DA KOPMADI'

Kaymakamlık toplantı salonunda kurum müdürleriyle görüşen Vali Çelik, ilçenin gönlünde yerinin ayrı olduğunu belirterek, "Genç ilçesi bildiğiniz gibi 20 sene önce, bizim de Muhammet kardeşimiz gibi kaymakam olarak göreve 2006 yılında başladığımız, 2008 yılında da bıraktığımız, iki sene çalıştığımız bir ilçe. Öyle olunca da ilçemizi biliyoruz, tanıyoruz. Genç'le irtibatımız da hiç kopmadı. Ben buradan gittikten sonra da sürekli buradaki arkadaşlarımızla, tanıdığımız insanlarla, eşle dostla sürekli irtibatımız oldu, ilişkilerimiz devam etti. İlçe olarak da son ilçe ziyaretimi Genç'e ayırmıştım. Çünkü Genç ilçesi bildiğim bir ilçe" dedi.

'20 YILDA ÇOK DEĞİŞMİŞ'

İlçedeki eğitim yatırımları ve planlanan spor tesisi hakkında bilgi veren Çelik, "Ben ayrıldıktan sonra hiç gelmemiştim buraya. Genç ilçesi 20 yıl içerisinde çok değişmiş, onu ifade edeyim. İlçemiz güzelleşmiş, kamu kurumlarımız yenilenmiş. Kamu kurumlarımızın şu an fiziki olarak zaten çok ciddi bir ihtiyacı yok. Allah'a şükürler olsun. Özellikle eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili zaten ilçede çok ciddi bir yenilik olmuş. Programda olan üç tane okulumuz var. Biz de hemen hızlı bir şekilde onların ihale işlemlerini şu an devam ettiriyoruz. Mevlana Fen Lisesi, İnönü İlkokulu ve Ortaokulu'muzun ihalesi yapılacak. Onun haricinde kapalı spor salonu ile ilgili geldiğimizde bir protokol imzalanmıştı ve verilen sözle imzalanan protokol arasında bir fark vardı. Normalde imzalanan protokol 500 kişilik bir protokol, proje 750 kişilik. Hem Bakan Bey ile görüştük hem de Spor Toto Başkanımızla görüştük. Projeyi revize ediyoruz, protokolü revize ediyoruz. O da inşallah gelecek hafta, bu hafta en geç gelecek hafta gelecek. O da hemen ihaleye çıkacağız. İnşallah Genç ilçemize güzel, 750 kişilik güzel bir kapalı spor salonu da kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Haber: Ahmet SAYILIR- Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,