Vali Çiçekli'den Bebek Sahibi Ailelere Tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Çiçekli'den Bebek Sahibi Ailelere Tebrik

Vali Çiçekli\'den Bebek Sahibi Ailelere Tebrik
26.02.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da Vali Çiçekli, bebek sahibi aileleri arayarak tebrik ediyor ve ihtiyaçlarını dinliyor.

Ardahan'da bebek sahibi çiftleri her gün tek tek arayıp tebrik eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli, ailelerin istek ve ihtiyaçlarını dinliyor.

Vali Çiçekli, AA muhabirine, daha önceki görev yerlerinde sürdürdüğü bebek sahibi aileleri arama geleneğini Ardahan'da da uygulamaya başladığını söyledi.

Aradığı her aileyi tebrik ettiğini ve en az 3 çocuk tavsiyesinde bulunduğunu anlatan Çiçekli, "Adıyla, namıyla yaşasın. Anasına, babasına, memleketine, milletine, devletimize, ümmetine hayırlı evlat olsun inşallah. Devamı gelsin, en az 3 diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentte dünyaya gelen bebeklerin ailelerini gün içinde fırsat buldukça tek tek aradığını belirten Çiçekli, "'İlimize, ailemize hoş geldin.' diyoruz. Ben öteden beri bunu yapıyorum. Buraya geldikten sonra da başladım. Mutlaka her gün en az bir aileyi arıyorum. Bazen sayı artabiliyor. Hoş gelmiş olan bir kardeşimize, evladımıza, 'Hoş geldin.' diyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiçekli, Ardahan, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Çiçekli'den Bebek Sahibi Ailelere Tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
13:09
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kontrolü altında olacak birimler
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:58:01. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Çiçekli'den Bebek Sahibi Ailelere Tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.