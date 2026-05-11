Vali Dallı'dan Sosyal Güvenlik Hafta Kutlaması

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Sosyal Güvenlik İl Müdürü Emin Şahin'i kabul etti.

Müdür yardımcıları Ümit Karayel ve Hülya Yaman'ın da yer aldığı kabulde Dallı'ya hafta kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve kurum çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Dallı, sosyal güvenlik alanında gayretle çalışan kurum personelinin haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.