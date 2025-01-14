Vali Demiryürek, ‘Yılın Kareleri’ Oylamasına Katıldı

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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Demiryürek, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan", "Lifebox" ve "Sony" katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan 140 fotoğrafı inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Listeler", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat Damarları" fotoğraflarını tercih eden Demiryürek, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O Bakış" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 Tepe 5 minare 1 kule" fotoğrafını seçen Demiryürek, "Spor" kategorisinde ise tercihini Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" başlıklı karesinden yana kullandı.

Vali Demiryürek, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Dünyanın dört bir tarafında çekilen fotoğrafların hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu vurgulayan Demiryürek, şöyle konuştu:

"Yeni Türk devletinin kuruluşuna giden süreçte 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan ve bugün bir dünya markası haline gelen Anadolu Ajansı'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldım. Hazırlanan kategorilerin yanı sıra bu yıl 'Özgür Suriye' konusuyla yer alan fotoğraflarda, oradaki mezalimi anlatması açısından ayrıca bir ehemmiyet ve anlam kazanıyor. Sadece ülke çapında değil, uluslararası platformda da çok önemli işlere imza atan Anadolu Ajansının başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."