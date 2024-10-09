Vali Ekici Cizre TSO\'yu Ziyaret Etti

Şırnak Valisi Birol Ekici Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.
Vali Ekici, beraberinde Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti, TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve Meclis Başkanı Mesut İverendi ile odanın yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, Vali Ekici'ye odanın faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.
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