İzmir Valisi Elban'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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İzmir Valisi Elban'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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İzmir Valisi Süleyman Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, zaferin Türk milletinin kaderini değiştirdiğini, Cumhuriyeti akıl ve bilimle yükseltmenin önemini vurguladı; Atatürk ve tüm şehitleri minnetle andı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında, zaferin 104. yıl dönümünü büyük gurur, derin minnet ve sarsılmaz inançla kutladıklarını belirtti.

Bazı tarihlerin yalnızca takvim yapraklarında değil, bir milletin hafızasında yaşadığını ifade eden Elban, 30 Ağustos'un Türk milletinin kaderinin yeniden yazıldığı, bağımsızlığın bir ideal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüştüğü gün olduğunu ifade etti.

Elban, aradan geçen yılların emanetin sorumluluğunu azaltmadığını, aksine daha da büyüttüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bize düşen, atalarımızın bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlığı yalnızca hatırlamak değil, Cumhuriyetimizi akıl ve bilimin yol göstericiliğinde ortak ve milli değerlerimiz üzerinde daha da yükseltmektir. Bugün 30 Ağustos'un gururunu yaşarken, 26 Ağustos'ta başlayan o büyük yürüyüşün izlerini yüreğimizde taşıyoruz. Kocatepe'nin sessizliğinden Dumlupınar'ın zaferine, oradan Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan bu eşsiz mirasın önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelenin bütün kahramanlarını vatan uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve fedakarlıklarıyla tarihe geçen kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Valisi Elban'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Valisi Elban'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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