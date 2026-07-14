Vali Ergün’den 15 Temmuz şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
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Vali Ergün’den 15 Temmuz şehit ailelerine ziyaret

Vali Ergün’den 15 Temmuz şehit ailelerine ziyaret
14.07.2026 18:34
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Artvin Valisi Turan Ergün, 15 Temmuz şehitleri Emniyet Müdürü Dursun Acar ve özel harekat polisi Erol İnce'nin Yusufeli ilçesinde yaşayan ailelerini ziyaret etti.

Artvin Valisi Turan Ergün, 15 Temmuz şehitleri Emniyet Müdürü Dursun Acar ve özel harekat polisi Erol İnce'nin Yusufeli ilçesinde yaşayan ailelerini ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında, şehit Acar'ın baba ocağı olan Yusufeli ilçesine bağlı Küplüce köyündeki Cilat Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Vali Ergün, daha sonra şehidin babası Nebi ve annesi Fatma Acar'ı ziyaret ederek, Dursun Acar'ın kabrine gitti.

Acar'ın kabrine karanfil bırakılıp, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Şehidin babaevini ziyaret ederek ailesi ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Ergün, şehidin annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Ergün, daha sonra Sancak Mahallesi'nde yaşayan 15 Temmuz şehidi polis memuru Erol İnce'nin annesi Gülşan İnce'yi evinde ziyaret ederek acısını paylaştı.

Ziyaret sırasında şehit için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Ergün'e, Kaymakam Ahmet Tan, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Başkonak, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy ile İl Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Ergün’den 15 Temmuz şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

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