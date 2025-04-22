Vali Gül, 21 Öğrenciyi Misafir Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 5 ilden gelen 21 öğrenciyi misafir etti.

Artvin, Adıyaman, Elazığ, Nevşehir ve Hakkari'den, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etmek için kente gelen 21 öğrenci ve öğretmenlerini Valilik'te ağırlayan Gül'e, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür eşlik etti.

Çocuklara ziyaretleri için teşekkür eden Gül, "İnanıyorum ki sizler burada gördüklerinizi ve tecrübe ettiklerinizi büyüdüğünüzde hem arkadaşlarınıza anlatacaksınız hem de 15-20 sene sonra gördüğünüz bu makamlardaki görevleri hatta daha iyilerini sizler alacaksınız." ifadesini kullandı.

Misafir çocuklar, tek tek kendilerini tanıtarak İstanbul gezilerinde dikkatlerini çeken ve hoşlarına giden yerleri anlattı.

Adıyaman'dan gelen bir çocuğun Yeşilay temalı şiir okuduğu programda çocuklar, İstanbul'daki üç büyük futbol takımının stadyumlarını görmek istediklerini söyledi.

Vali Gül de çocukların önceden hazırlanan gezi rotalarına uygun bir stadyumu görebilmeleri için planlama yapabileceklerini ifade etti.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.