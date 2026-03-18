Vali Gül'den Bayramda Trafik Güvenliği Uyarısı

18.03.2026 18:20
İstanbul Valisi Gül, bayram öncesi denetimlerde sürücülere trafik güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetimlere katıldı. Sürücü ve yolcularla bayramlaşan Vali Gül, "Kurallara uyduğumuz zaman sevdiklerimize ulaşma ihtimalimiz yüzde yüz oluşmuş oluyor. Varsın bir saat geç gidilsin, iki saat geç gidilsin ama uykusuz yola çıkılmasın" dedi. Denetim havadan görüntülendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, bayram trafiğinin yoğunlaştığı Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda trafik ekiplerinin denetimlerine katıldı. Denetimlere İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanı Tümamiral Serkan Tezel ve Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi'de katıldı. Durdurulan otobüslerdeki vatandaşların bayramını kutlayan Vali Gül, alınan tedbirleri yerinde inceleyerek şoför ve yolcularla bayramlaştı. Denetim sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Gül, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde denetimlerin sürdüğünü hatırlattı.

'UYKU VARSA SAĞA ÇEKİP DİNLENİLSİN'

Sürücülere hayati uyarılarda bulunan Vali Gül, "İsteğimiz şey şu; İstanbul'dan Anadolu'ya giden hemşehrilerimizin trafik güvenliğini, yolcu güvenliğini en üst seviyede sağlamak. Kurallara uyduğumuzda geçmişte olduğu gibi bu bayramda da kimsenin canına, malına bir zarar gelmeden bu bayram süresini bayrama yakışır biçimde sevdiklerimizle birlikte geçirmiş oluruz" dedi.

'BU PUSU KURARAK YAPILAN BİR DENETİM DEĞİL'

Denetimlerin sadece bayrama özgü olmadığını belirten Vali Gül, "Çok sık sorular soruluyor. Radarlar olacak mı? Denetimler olacak mı? İstanbul'umuzda 7/24 denetimler oluyor. Bu sadece bayrama özgü bir şey değil. Senenin her günü denetimlerimiz var, kontrollerimiz var ve bu bayramda da bu kontrollerimiz, bu denetimlerimiz artarak devam edecek. Bu şu anlama gelmiyor; sürücülere sadece ceza yazma maksatlı ya da onlara radarlarda tırnak içerisinde pusu kurarak yapılan bir denetim değil. Biz açık açık söylüyoruz: İstanbul'umuzun her köşesinde denetimlerimiz var, radar araçlarımız var" ifadelerini kullandı.

'VARSIN BİR SAAT GEÇ GİDİLSİN, İKİ SAAT GEÇ GİDİLSİN, UYKU VARSA SAĞA ÇEKİP DİNLENİLSİN'

Vali Gül, "Kurallara sadece bayramda değil her zaman uymamız gerekiyor. Kurallara uyduğumuz zaman sevdiklerimize ulaşma ihtimalimiz yüzde yüz oluşmuş oluyor. Varsın bir saat geç gidilsin. Varsın iki saat geç gidilsin. Uyku varsa sağa çekip dinlenilsin. Uykusuz yola çıkıldığında kaza olacağı muhakkak. Emniyet kemeri takılmadığında kaza olduğunda can kaybı başta olmak üzere yaralama ve diğer zayiatların olacağı muhakkak. Trafik kuralları bizleri yaşama bağlar" şeklinde konuştu.

'55 BİN POLİS, 7 BİN JANDARMA GÖREV BAŞINDA'

Bayram süresince personelin sahada olacağını vurgulayan Vali Davut Gül, "Bizler de polis, jandarma, sahil güvenlik olarak bütün personelimizle bayram süresince trafik başta olmak üzere asayiş ve diğer unsurlarda hemşehrilerimizin ağız tadında bayram geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bayram süresince mazereti olmayan İstanbul'da olan bütün personelimiz görev yapıyor. Yaklaşık 55 bin emniyet müdürlüğümüzün personeli var, 7 bin civarında jandarma personelimiz var, 2 bin civarında sahil güvenlik personelimiz var. " diye konuştu.

Vali Gül, açıklamasının sonunda tüm vatandaşların bayramını tebrik ederek görev başındaki personele başarılar diledi.

Kaynak: DHA

