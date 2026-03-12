Vali Gül'den İddialara Yanıt - Son Dakika
Vali Gül'den İddialara Yanıt

12.03.2026 17:51
İstanbul Valisi Davut Gül, hakkında çıkan iddiaları reddetti.

İstanbul Valiliğinden, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında Vali Davut Gül hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü tutuklu sanık Ümit Polat'ın, İstanbul Valisi Davut Gül'ün, Ağaç AŞ'de çalışan kuzeninin 19 Mart operasyonundan önce kendisine "Ses çıkarmasın, beklesin, zaten yakında bir şeyler olacak." dediğini söylediği belirtildi.

Açıklamada, Vali Gül'ün söz konusu iddia üzerine "İBB ve iştiraklerinde çalışan bir akrabam yok. Akrabam olsa da hiç kimsenin bu şekilde iletişim kurmasına izin vermem. Bu ifadelerde geçtiği gibi hiç kimseyle bu şekilde bir diyalog kurmadım." dediği aktarıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
