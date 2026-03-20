Vali Köşger Bayramda Vatandaşlarla Buluştu

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Köşger, Delikliçınar Yeni Camisi'nde kılınan bayram namazın ardından cami avlusunda bayramlaşma programına katıldı.

Vatandaşların bayramını tebrik eden Köşger, onlarla sohbet etti.

Bayramlaşmaya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim de katıldı.

Protokol daha sonra Denizli Devlet Hastanesi, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek görevlilerin bayramını kutladı.