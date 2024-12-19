Vali Kumbuzoğlu\'ndan Güvenlik Güçlerine Teşekkür

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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, alkollü yakalanan ve polisleri valilik makamına şikayet etmekle tehdit eden kişiye kanunlar gereğince cezai işlem uygulayan güvenlik güçlerine teşekkür plaketi verdi.

Vali Kumbuzoğlu makamındaki tören sırasında yaptığı konuşmada, rutin trafik denetimi sırasında hasarlı bir kazaya karışan, güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına rağmen durmayan ve görevini kanunlar çerçevesinde layıkıyla yapmaya çalışan polis ve bekçilere tehditler savuran kişiye gerekli ceza işlemin uygulandığını söyledi.

Bu davranışların kötü bir örnek teşkil ettiğini belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Kamu görevlisi olan herkesin Aksaray'ın huzur ve güvenliği için birlikte çaba sarf ettiğini biliyoruz. Ancak zaman zaman bu tür istenmeyen münferit hadiseler yaşanabiliyor. Görevi başındaki güvenlik güçlerimizi valilik makamıyla tehdit etmeye kalkışması, son derece talihsiz ve manidar bir olay olmuştur. Her zaman ve her yerde, görevini kanunlar çerçevesinde ve büyük bir fedakarlıkla yapan arkadaşlarımızın yanındayız. Onlar, işlerini yaparken bizleri ve kanunları temsilen sahadalar ve zor şartlar altında görev yapmaktalar. İlgili şahıs, kanunların emrettiği şekilde cezai işleme tabi tutulacaktır. Görevini layıkıyla yerine getiren güvenlik güçlerimiz, Aksaray halkının takdirini kazanmıştır. Gece gündüz demeden bizler için çalışan tüm güvenlik güçlerini tebrik ediyor ve alınlarından öpüyorum."