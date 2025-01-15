Vali Makas, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Makas, makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğraflarını tercih eden Makas, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Makas, "Spor" kategorisinde ise tercihini Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" başlıklı karesinden yana kullandı.

Vali Makas, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasının geleneksel hale geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Seçkide yer alan fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu aktaran Makas, hepsinin ayrı bir mesaj içerdiğini ifade etti.