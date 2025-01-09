Vali Şahin'den İdareciler Günü ile Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Güncel

Ankara Valisi Vasip Şahin, 10 Ocak İdareciler Günü ile Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Vali Şahin mesajında, mülki idare amirlerinin devleti ve hükümeti temsil ederken sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de göstererek, devlet ile vatandaş arasındaki sevgi ve güven bağlarını güçlendirmekte olduklarını vurguladı.

"Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" düsturu ile ülkesine ve milletine hizmetkarlık bilinciyle çalışan idarecilerin devletin en önemli yapı taşını teşkil ettiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Mensubu olmaktan büyük onur duyduğum idarecilik mesleğinin bu anlamlı gününde, Ülkemizin kalkınması ve bekası, aziz milletimizin huzur ve refahı için büyük fedakarlık ve çalışma azmiyle görev yapan tüm meslektaşlarımın 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik ediyor, başta şehit idarecilerimizi olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş olan tüm idarecilerimizi rahmetle yad ediyorum."

Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutladı

Vali Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Gazeteciliğin zorluklarla dolu bir meslek olduğunu ve toplumların gelişimi için hayati bir önem arz ettiğini belirten Şahin, gazetecilerin aynı zamanda demokrasinin güçlenmesine de katkıda bulunduklarını vurguladı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Büyük fedakarlıklarla halkımızın doğru haber alması için görev ifa eden, her türlü sıkıntı ve zorluğa göğüs geren basın emekçilerimizin bu gayretleri, her türlü takdirin üzerindedir. Gazetecilik sorumluluğu ve yükümlülüklerinin bilinciyle, toplumumuzun aydınlanmasında önemli bir rol üstlenen değerli gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal eden tüm basın mensuplarımızı rahmetle anıyorum."