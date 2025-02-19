Vali Şahin: Eğitime Ara Verilmesine Şimdilik Gerek Duyulmamıştır

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VALİ ŞAHİN: EĞİTİME ARA VERİLMESİNE ŞİMDİLİK GEREK DUYULMAMIŞTIR

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.