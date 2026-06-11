Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde düzenlenen Konacık ve Şükür Yemeği'ne katıldı.
Programda vatandaşlarla sohbet eden Sezer, geleneksel hale getirilen etkinliğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.
Sezer, birlik ve beraberliği güçlendiren bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmaya katkı sunduğunu belirtti.
Programa köy sakinleri ve davetliler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Vali Sezer, Musulça köyündeki etkinliğe katıldı - Son Dakika
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