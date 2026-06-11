Vali Sezer, Musulça köyündeki etkinliğe katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Sezer, Musulça köyündeki etkinliğe katıldı

Vali Sezer, Musulça köyündeki etkinliğe katıldı
11.06.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Musulça köyünde geleneksel yemeğe katılarak dayanışmanın önemini vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde düzenlenen Konacık ve Şükür Yemeği'ne katıldı.

Programda vatandaşlarla sohbet eden Sezer, geleneksel hale getirilen etkinliğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Sezer, birlik ve beraberliği güçlendiren bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmaya katkı sunduğunu belirtti.

Programa köy sakinleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Edirne Valiliği, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yunus Sezer, Politika, Güncel, Havsa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Sezer, Musulça köyündeki etkinliğe katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Engin Lionheart Engin Lionheart:
    güzel şey bu toplum işleri hoştur ama yahu her sene aynı şeyler mi yapsak olmaz mı yani biz de başka aktiviteler düşünesek daha iyi olur gibi geliyor bazen 0 0 Yanıtla
  • Emre Cerit Emre Cerit:
    vali kendisi gidiyor bu etkinliğe işte bu güzel bir şey ama acaba bu geleneksel yemekler artık genç nesil tarafından yapılıyor mu bilmiyorum ben de merak ettim yani teknoloji çağında bu eski geleneği mi saklıyacağız nedir böyle şeyler 0 0 Yanıtla
  • Selda Oner Selda Oner:
    bu tür topluluk etkinlikleri güvenlik açısından dikkatle organize edilmesi gerekir çünkü kalabalık ortamlarda her zaman risikler vardır 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Fenerbahçe’de Kante depremi Fenerbahçe'de Kante depremi
DSÖ’den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz DSÖ'den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz

16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:26
Erden Timur için tahliye kararı verildi
Erden Timur için tahliye kararı verildi
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 17:29:42. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Sezer, Musulça köyündeki etkinliğe katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.