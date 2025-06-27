Vali Sezer, Özel Güvenlik Görevlilerini Kabul Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, 26-30 Haziran tarihleri arasında kutlanan Özel Güvenlik Haftası kapsamında özel güvenlik görevlilerini kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, özel güvenlik personelleri ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek özel güvenliklere çalışmalarında başarı diledi.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da ziyarette yer aldı.
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