Vali Şıldak\'tan Siverek Hastanesi Denetimi

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek Devlet Hastanesini denetleyerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hasan Şıldak, il genelinde asayiş, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için inceleme ve denetimlerini sürdürüyor.

Şıldak, gece saatlerinde Siverek Devlet Hastanesi'ne giderek, burada acil servis bölümündeki birimleri inceledi.

Personel ve sorumlu hekimlerle görüşen Şıldak, hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, onların taleplerini dinledi.

Şıldak, acil servisteki bazı alanlardaki yoğunluğun giderilmesine yönelik görevlilere talimat verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şıldak, hastaneye başvuran vatandaşlara en hızlı şekilde hizmetin güler yüzlü bir yaklaşımla verilmesi ve temizlik ile hijyen koşullarına da her zaman önem verilmesi gerektiğini belirtti.