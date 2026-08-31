Vali Soytürk'ten Zafer Bayramı'nda Gazi ve Şehit Ailelerine Ziyaret

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Soytürk, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Soner Gür'ü evinde ziyaret etti.

Soytürk, Gür ile bir süre sohbet ederek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Soytürk, daha sonra şehit Erdinç Salkım'ın ailesini Süleymanpaşa ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Ardından şehit Ercan Ay'ın ailesini de evinde ziyaret eden Soytürk, aile ile bir süre sohbet etti.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.