Vali Soytürk, üniversite öğrencilerinin ulaşımını Tekirdağ'da masaya yatırdı - Son Dakika
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Vali Soytürk, üniversite öğrencilerinin ulaşımını Tekirdağ'da masaya yatırdı

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Vali Soytürk, üniversite öğrencilerinin ulaşımını Tekirdağ\'da masaya yatırdı
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Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinin ulaşım imkanlarına erişimini kolaylaştırmak için Vali Soytürk başkanlığında toplantı düzenlendi. Kentin ulaşım kapasitesi ile öğrencilerin toplu taşıma ve ilçelerdeki ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ele alındı.

Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinin ulaşım imkanlarına daha kolay erişebilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Vali Recep Soytürk başkanlığında, valilikte gerçekleştirilen toplantıda, kentin ulaşım kapasitesi, üniversite öğrencilerinin toplu taşıma araçlarına erişimi ve ilçelerde eğitim gören öğrencilerin ulaşım imkanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Soytürk, toplantıda yaptığı konuşmada, kısa süre önce yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin barınma durumlarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin barınma konusunda sorun yaşamaması amacıyla istişarelerde bulunduklarını belirten Soytürk, toplantıda alınacak kararların hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Emre Tümer katıldı.

Kaynak: AA
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