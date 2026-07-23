Vali Soytürk, Yeni Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı ile Görüştü

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bilgehan Yücel ile Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine atanan Erhan Obut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, Başsavcı Yücel ve Adalet Komisyonu Başkanı Obut ile makamda bir süre görüştü.

Soytürk, Yücel ve Obut'a yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevlerinde başarılar diledi.