Vali Sözer Orman İşletme Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Sözer Orman İşletme Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Vali Sözer Orman İşletme Müdürlüğünü Ziyaret Etti
05.06.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Faik Oktay Sözer, Orman İşletme Müdürü Akyüz ile orman çalışmaları ve yangınlarla mücadeleyi görüştü.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Sözer, Bilecik Orman İşletme Müdürü Turgay Akyüz'den kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, kentteki orman varlığının korunmasına dikkati çekti.

Orman yangınlarıyla mücadele eden personele görevlerinde "başarılar" dileyen Sözer, Akyüz'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Akyüz de kentteki olası orman yangınlarına hazır olduklarını belirterek, kurumlar arası koordinasyonu sağladıklarını vurguladı.

Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Bilecik Valiliği, Faik Oktay Sözer, Yerel Haberler, Politika, Valilik, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Sözer Orman İşletme Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
İstanbul’da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı İstanbul'da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti’den itiraz Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 11:52:22. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Sözer Orman İşletme Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.