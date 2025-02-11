Vali Tavlı: 112 Çağrılarının Yüzde 68'i Asılsız - Son Dakika
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Vali Tavlı: 112 Çağrılarının Yüzde 68'i Asılsız

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 112'ye gelen çağrıların %68'inin asılsız olduğunu belirtti.

11.02.2025 19:41
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Samsun Valisi Tavlı: "112'ye gelen çağrıların yüzde 68'i asılsız ve gereksiz"

SAMSUN - Samsun Valisi Orhan Tavlı, 2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 68'inin asılsız ve gereksiz olduğunu söyledi.

"112 Günü" dolayısıyla Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Tavlı, kurum çalışanlarının gününü kutladı. Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Vali Tavlı, 2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 68'inin asılsız ve gereksiz olduğuna dikkat çekti.

Tavlı, "2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen 100 çağrıdan 68'ini asılsız ve gereksiz çağrılar oluşturdu. Gerçekten yardıma ihtiyacı olan zor durudaki vatandaşlarımıza zamanında ulaşılabilmesi için bazen saniyelerin bile önemli olduğu durumlarda gereksiz aramalar zaman kaybına neden olan ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bir canın kurtulması, bir olayın büyümeden kontrol altına alınması için her bir saniye çok kıymetli. Bu nedenle toplum olarak bu konuda daha bilinçli olmalı, hassasiyet göstermeli ve 112'yi yalnızca gerçekten acil durumlar için kullanmalıyız. Bir gün acil yardıma ihtiyaç duyacak olanın kendimiz veya sevdiklerimizden biri olabileceğini de aklımızdan çıkarmamalıyız. 112'yi hep birlikte doğru bir şekilde kullanarak bu hizmetin etkinliğini en üst düzeye çıkarabiliriz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Vali Tavlı: 112 Çağrılarının Yüzde 68'i Asılsız - Son Dakika

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