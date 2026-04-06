Vali Toraman'dan AA'ya 106. yıl mesajı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Toraman, mesajında, güvenilir ve tarafsız haberciliğin simgesi olan Anadolu Ajansının, Milli Mücadele'nin sesi olarak çalışmalarına başladığını belirtti.

Bugün de ülkenin en köklü kurumlarından biri olan Anadolu Ajansının doğru, hızlı ve etkili habercilik anlayışıyla önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Toraman, "Bu vesileyle emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.