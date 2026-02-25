Vali Toros Bozyazı'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Mersin Valisi Atilla Toros, Bozyazı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Vali Toros, ilçedeki programı kapsamında Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı'na ziyarette bulundu.
Jandarma ekipleriyle bir araya gelen Toros, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Toros, daha sonra Bozyazı Öğretmenevi'nde kamu hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı.
