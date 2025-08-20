Mersin Valisi Atilla Toros, Mut Kaymakamlığına ziyarette bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre, Vali Toros, ziyaretinde Kaymakam Osman Çelikkol ile görüştü.
Toros, Mut'taki kamu hizmetleri ve kamu yatırımları hakkında Çelikkol'dan bilgi aldı.
Ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar da masaya yatırıldı.
??????????
Son Dakika › Güncel › Vali Toros'tan Mut Kaymakamlığı Ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?