Vali Tuncay Sonel İçin Suç Şüphesi

17.04.2026 12:40
Tunceli'de kaybolan öğrenci soruşturmasında Vali Sonel'in suç delillerini gizlediği iddia ediliyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, mevcut delil durumu itibarıyla dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu" eylemlerini gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı bilgisi yer aldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu tarafından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına "Vali Tuncay Sonel" konulu yazı gönderildi.

Başsavcılığın yazısında, "2020/52" soruşturma sayılı dosya üzerinden 5 Ocak 2020 suç tarihli "kasten insan öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme", "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

"Ekte sunulan bilgi ve belgelerden mevcut delil durumu itibarıyla dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in TCK'nin 281/1-2 (suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu) maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı ancak Tuncay Sonel'e ilişkin isnat ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu, 5271 sayılı CMK'nin 161/6. maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu şeklinde düzenleme bulunması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınızca, Tuncay Sonel hakkında mevcut delil durumuna göre değerlendirme yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası rica olunur."

Kaynak: AA

Gülistan Doku, Tuncay Sonel, Erzurum, Tunceli, Tck

12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
12:28
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
12:19
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu
11:47
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
11:33
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
