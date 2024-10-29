Vali Turan\'dan 101. Yıl Ziyareti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.

Ekici, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile ilk olarak 100 yaşındaki Muhruşa Fakiç'e ziyaret gerçekleştirdi.

Fakiç ile sohbet eden Turan, yaşlıların tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğe ışık tuttuklarını söyledi.

Vali Turan ardından 100 yaşındaki Fedai Güngüt ile Binnaz Aydın'ı evlerinde ziyaret edip, sohbet etti.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu belirten Turan, onlara bir gün değil her gün aynı sevgi ve saygının gösterilmesi gerektiğini kaydetti.