Vali Turan'dan 19 Mayıs Mesajı
Vali Turan'dan 19 Mayıs Mesajı

18.05.2026 16:18
Kırklareli Valisi Uğur Turan, 19 Mayıs'ın anlamını vurgulayan bir mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla idrak edildiğini belirtti.

19 Mayıs'ın ulusal egemenliğin esası olan bağımsızlığa ulaşılmasının sağlandığı ve milli mücadelenin meşalesinin yakıldığı gün olduğunu ifade eden Turan, Türk milletinin hür ve aydınlık yarınlara uzanan kutlu yürüyüşünün ilk adımı olarak tanımlandığını kaydetti.

Vali Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal mücadelesi sürecinde yokluk ve imkansızlıklara rağmen büyük bir azim ve inançla hareket eden aziz milletimiz vatanına ve bayrağına sahip çıkarak bağımsızlığından asla taviz vermemiştir. Bu eşsiz mücadele, bugün bizlere emanet edilen güçlü ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturmuştur. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereklerine hakim, bilgili ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi, ülkemizin yarınları açısından büyük önem taşımaktadır.

Gençlerimize düşen görev ecdadımızdan devraldığınız bu kutsal mirasa sahip çıkarak ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh ve daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin emanetçisi olan Türk gençliği bu kutlu mirası akıl, bilgi ve inançla geleceğe taşıyacak, güçlü ve müreffeh Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli roller üstlenecektir. Unutulmamalıdır ki 19 Mayıs ruhu yalnızca geçmişin hatırası değil, aynı zamanda geleceğe yön veren bir ilham kaynağıdır. Bu ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Sizlerin azmi, enerjisi ve inancı sayesinde ülkemiz her alanda daha büyük başarılara imza atacak; Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır."

Kaynak: AA

